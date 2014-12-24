独家：埃博拉幸存者血液能否攻克病毒？

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透芝加哥12月22日（记者 Julie Steenhuysen） - 数月来，美国范德堡大学研究员克劳（James Crowe）博士设法寻求美国埃博拉幸存者的血液，希望能提取有助攻克埃博拉病毒的蛋白，用于新药研发。
克劳的努力到11月中旬终于有了回报，在利比里亚工作时感染了埃博拉的马萨诸塞大学医师萨科拉（Rick Sacra）愿意献血，克劳由此站到了抗埃博拉研究新模式的前沿。
萨科拉接受采访时说：“他们可以从我的血液中提取抗体，并进行研究。他们在寻找那些对抑制病毒最重要的成分。”
萨科拉是基督教传教组织SIM USA的传教士，他称自己献血“没有任何附加条件”，即便基于其抗体研发的产品投放市场，他也不会从中获取任何经济利益。
克劳目前正与马普生物制药（MappBiopharmaceutical）一起努力，克劳称马普将生产出抗体，用于进一步试验。马普公司目前正在试验其埃博拉药物ZMapp，ZMapp由三种抗体组成，对一些埃博拉患者有治疗效果。
克劳则希望能在ZMapp基础上改进，分离出幸存患者的人体抗体，研发能有效抑制所有埃博拉病毒株的药物。
有数位知名科学家已经接受了这样的观点，即使用幸存患者抗体是最有希望抗击埃博拉的途径。有学术机构和企业组成了大联盟，研发并试验埃博拉幸存患者的人体抗体，克劳是其中一员。
为应对塞拉利昂、利比里亚和几内亚的埃博拉疫情，各方正竞相开展药物研发工作。
克劳说：“我们正夜以继日地工作。”（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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