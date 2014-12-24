独家：埃博拉幸存者血液能否攻克病毒？

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥12月22日（记者 Julie Steenhuysen） - 数月来，美国范德堡大学研究员克劳（James Crowe）博士设法寻求美国埃博拉幸存者的血液，希望能提取有助攻克埃博拉病毒的蛋白，用于新药研发。

克劳的努力到11月中旬终于有了回报，在利比里亚工作时感染了埃博拉的马萨诸塞大学医师萨科拉（Rick Sacra）愿意献血，克劳由此站到了抗埃博拉研究新模式的前沿。

萨科拉接受采访时说：“他们可以从我的血液中提取抗体，并进行研究。他们在寻找那些对抑制病毒最重要的成分。”

萨科拉是基督教传教组织SIM USA的传教士，他称自己献血“没有任何附加条件”，即便基于其抗体研发的产品投放市场，他也不会从中获取任何经济利益。

克劳目前正与马普生物制药（Mapp Biopharmaceutical）一起努力，克劳称马普将生产出抗体，用于进一步试验。马普公司目前正在试验其埃博拉药物ZMapp，ZMapp由三种抗体组成，对一些埃博拉患者有治疗效果。

克劳则希望能在ZMapp基础上改进，分离出幸存患者的人体抗体，研发能有效抑制所有埃博拉病毒株的药物。

有数位知名科学家已经接受了这样的观点，即使用幸存患者抗体是最有希望抗击埃博拉的途径。有学术机构和企业组成了大联盟，研发并试验埃博拉幸存患者的人体抗体，克劳是其中一员。

为应对塞拉利昂、利比里亚和几内亚的埃博拉疫情，各方正竞相开展药物研发工作。

克劳说：“我们正夜以继日地工作。”(完)