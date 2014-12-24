独家：埃博拉幸存者血液能否攻克病毒？

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥12月22日（记者 Julie Steenhuysen） - 数月来，美国范德堡大学研究员克劳（James Crowe）博士设法寻求美国埃博拉幸存者的血液，希望能提取有助攻克埃博拉病毒的蛋白，用于新药研发。
克劳的努力到11月中旬终于有了回报，在利比里亚工作时感染了埃博拉的马萨诸塞大学医师萨科拉（Rick Sacra）愿意献血，克劳由此站到了抗埃博拉研究新模式的前沿。
萨科拉接受采访时说：“他们可以从我的血液中提取抗体，并进行研究。他们在寻找那些对抑制病毒最重要的成分。”
萨科拉是基督教传教组织SIM USA的传教士，他称自己献血“没有任何附加条件”，即便基于其抗体研发的产品投放市场，他也不会从中获取任何经济利益。
克劳目前正与马普生物制药（Mapp Biopharmaceutical）一起努力，克劳称马普将生产出抗体，用于进一步试验。马普公司目前正在试验其埃博拉药物ZMapp，ZMapp由三种抗体组成，对一些埃博拉患者有治疗效果。
克劳则希望能在ZMapp基础上改进，分离出幸存患者的人体抗体，研发能有效抑制所有埃博拉病毒株的药物。
有数位知名科学家已经接受了这样的观点，即使用幸存患者抗体是最有希望抗击埃博拉的途径。有学术机构和企业组成了大联盟，研发并试验埃博拉幸存患者的人体抗体，克劳是其中一员。
为应对塞拉利昂、利比里亚和几内亚的埃博拉疫情，各方正竞相开展药物研发工作。
克劳说：“我们正夜以继日地工作。”(完)
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)