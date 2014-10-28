美疾控中心称不应隔离从西非回国的医务工作者

路透纽约/华盛顿10月27日（记者 Ellen Wulfhorst/David Morgan） - 美国疾病控制和预防中心（CDC）周一修订针对从西非埃博拉疫区回国医务工作者的指导原则，当中不包括一些州实施的强制隔离措施。

该中心主任托马斯·弗里登（Thomas Frieden）呼吁有可能感染埃博拉的高风险人员在家自愿隔离，称需要对从埃博拉疫情肆虐的西非三国回来的大多数医务工作者进行日常监测，但不需要隔离。

由于担心埃博拉在西非以外地区传播，美国一些州对从该地区回国的医护人员实施强制隔离措施，当中包括纽约州和新泽西州。埃博拉已经造成近5,000人死亡。

上述新的指导原则不具有强制性，各州有权采取更严格的政策。一些州的官员认为联邦政府对来自埃博拉疫区国家的人员采取的限制措施不足以保护美国民众，并已经采取更严格的措施。

美国已确诊四例埃博拉病毒感染者，其中一人死亡。周一，纽约市一名从几内亚来到美国的5岁男孩因出现发烧症状被留院观察，他的埃博拉病毒检测结果呈阴性。

周一晚，马里兰大学医学中心称，正在对一名疑似埃博拉病人进行病情评估，但没有提供更多细节。

弗里登在与记者的电话会议上警告称，要对从西非抗击埃博拉疫情回国的医护人员保持警惕。

根据CDC新的指导原则，大多数从西非埃博拉疫区回国的医务工作者被认为“有一定的风险”感染埃博拉，在美国医疗机构护理埃博拉患者的医务工作者感染埃博拉的风险“低，但并非没有”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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