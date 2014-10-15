美国德州又一名医务人员感染埃博拉

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透10月15日 - 美国德克萨斯州卫生服务局(Texas Department of State Health Services)在周三的一份声明中称，曾治疗过美国首个埃博拉患者的另一名医务工作人员埃博拉病毒检测呈阳性。
德州卫生服务局表示，这名医务人员在德州卫生长老教会医院(Texas Health Presbyterian Hospital)工作，周二出现发热症状后立即被隔离。
“卫生官员已与这名医务人员对话，以迅速确定曾与其有过接触的人或潜在被暴露的人，这些人都会受到观察。”
几天前，26岁的护士Nina Pham成为美国首例感染埃博拉病毒的人。她曾在利比里亚埃博拉患者邓肯(Thomas Eric Duncan)住院期间照顾过他，邓肯在10月8日死亡。
美国疾病控制与预防中心在声明中表示，他们正着手对这名新患者的初步检测进行进一步检测和确认。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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