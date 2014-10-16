美国总统奥巴马就埃博拉疫情召开高级别会议

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月15日 - 美国总统奥巴马周三突然推迟政治行程，就埃博拉疫情召开高级别会议。这凸显埃博拉疫情愈发令人担忧。

白宫为政府应对埃博拉疫情的做法极力辩护。不久前，德州又一名医务人员感染埃博拉病毒，她并曾乘坐商业航班旅行。

白宫发言人厄内斯特(Josh Earnest)称，政府做出了“所需的强力而适当的应对”，美国人民应继续对奥巴马政府抱有信心。

但对奥巴马政府应对埃博拉疫情的批评之声日益高涨。

德州民主党议员Sheila Jackson Lee对MSNBC表示，美国疾病控制和预防中心应该更积极应对，俄亥俄州共和党参议员Rob Portman发推特称，在对抗埃博拉上政府应该更积极，以防止该病毒在美国传播。

白宫称，奥巴马前往新泽西和康涅狄格州的政治行程被推迟。目前距离11月4日的美国议会选举不到三周时间。奥巴马推迟政治行程表明白宫对疫情高度关切。

据报导，德州第二名埃博拉感染者在德州卫生长老教会医院(Texas Health Presbyterian Hospital)工作，曾照顾过埃博拉患者，并在出现症状前一天，曾搭乘过克利夫兰到达拉斯-沃斯堡的航班。

奥巴马周二表示，美国的公共卫生基础设施良好，因此埃博拉病毒不太可能在美国蔓延。

厄内斯特告诉记者现在情况依然如此，并表示目前暂不会对西非实施旅行禁令。

奥巴马与英国、法国、德国及意大利领导人召开视频会议讨论了埃博拉疫情。他重申国际社会需对此轮危机做出更广泛的应对。（完）