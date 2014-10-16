多数美国民众认为埃博拉病毒通过空气传播--调查

路透波士顿10月15日 - 据哈佛大学的一项调查，大多数美国民众认为埃博拉病毒可通过打喷嚏或咳嗽传播，还有超过三分之一的受访民众担心他们本人或直系亲属明年可能感染该病毒。

大约85%的受访民众称，他们认为埃博拉病毒通过打喷嚏或咳嗽传播。该调查由哈佛大学公共卫生/SSRS学院进行。世界卫生组织（WHO）认为，埃博拉病毒不太可能通过此类方式传播。

哈佛大学研究员Gillian SteelFisher称，达拉斯一名护士感染埃博拉，可能引发了美国民众对该病毒如何传播的担忧。这名护士曾看护过美国首例埃博拉患者。

“埃博拉在这种情况下传播引起了民众的担忧，”SteelFisher在一次采访中说。“（民众）对埃博拉如何在公共场合传播很不确定，他们基本上认为该病毒可能会以任何方式传播，这对他们来说合乎情理，他们不了解传染机制。”

调查是在10月8-12日进行的。在此期间，德克萨斯州一位护士感染埃博拉病毒。

大约80%的受访者说，他们认为如果社区有人感染埃博拉后得到及时治疗，则可能活下来。

还有大约38%的受访者表示，担心他们本人或直系亲属可能在接下来一年感染埃博拉。8月的一项调查显示，担心感染埃博拉的受访民众比例为26%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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