埃博拉疫苗最后阶段试验将于1月或2月启动--WHO

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透日内瓦1月8日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）周四称，实验性埃博拉疫苗最后阶段的试验将于1月或2月在埃博拉疫情肆虐最严重的西非三国启动。
如果试验结果显示有效，相关疫苗将在数月后部署使用。
近90名来自疫苗制造企业、监管机构以及卫生部门的专家汇聚世卫组织总部，评估初步安全试验的数据，同时敲定在利比亚、塞拉利昂及几内亚的第三期临床试验方案。
“据我了解，迄今没有重大安全迹象报告，”世卫组织总干事陈冯富珍（Margaret Chan）在会议开幕词中讲到。路透看到了开幕词的内容。
“我们都希望继续保持这种动力和紧迫感，”她说。“仍有太多的医护工作人员感染病毒，其中有当地人以及来自外国医疗队的医生和护士。”
塞拉利昂卫生部的Samuel Kargbo在日内瓦会议间隙对Reuters Television称，塞拉利昂计划在1月下半月开始进行疫苗试验。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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