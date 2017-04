葛兰素史克生产的埃博拉病毒疫苗将在美国开始临床实验

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月27日(记者Sharon Begley) - 据熟悉情况的人士称,葛兰素史克 生产的埃博拉病毒疫苗将在几周内开始临床实验,美国卫生官员将在周四宣布这一消息。

消息人士称,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health/NIH)下属的过敏与感染研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)将宣布此事。

此外,由NIH及美国国防部多名高级官员组成的指导委员会上周批准了使用三家高级实验室生产埃博拉疫苗并开展治疗的第一步计划。该消息来自熟悉计划的消息人士。

这三家实验室分别位于德克萨斯、马里兰及北卡罗来纳,由美国卫生和公共服务部(U.S. Department of Health and Human Services)与私人企业合作于2012年设立,旨在应对流行疾病或化学、生物、放射及核威胁。可行性分析报告将决定三家实验室中的哪一家具备生产埃博拉疫苗的能力。

疫苗实验将在美国招募健康志愿者,以测试疫苗是否安全,以及能否引发保护性免疫反应。

葛兰素史克生产的疫苗中含有一种常见的感冒病毒--腺病毒,其中被改造携带了两组埃博拉病毒的基因。动物实验显示,当细胞感染腺病毒时,埃博拉病毒基因会产生无害蛋白,刺激免疫系统产生埃博拉病毒的抗体。