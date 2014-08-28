葛兰素史克生产的埃博拉病毒疫苗将在美国开始临床实验

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月27日（记者Sharon Begley） - 据熟悉情况的人士称，葛兰素史克 生产的埃博拉病毒疫苗将在几周内开始临床实验，美国卫生官员将在周四宣布这一消息。
消息人士称，美国国立卫生研究院(National Institutes of Health/NIH)下属的过敏与感染研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)将宣布此事。
此外，由NIH及美国国防部多名高级官员组成的指导委员会上周批准了使用三家高级实验室生产埃博拉疫苗并开展治疗的第一步计划。该消息来自熟悉计划的消息人士。
这三家实验室分别位于德克萨斯、马里兰及北卡罗来纳，由美国卫生和公共服务部(U.S. Department of Health and Human Services)与私人企业合作于2012年设立，旨在应对流行疾病或化学、生物、放射及核威胁。可行性分析报告将决定三家实验室中的哪一家具备生产埃博拉疫苗的能力。
疫苗实验将在美国招募健康志愿者，以测试疫苗是否安全，以及能否引发保护性免疫反应。
葛兰素史克生产的疫苗中含有一种常见的感冒病毒--腺病毒，其中被改造携带了两组埃博拉病毒的基因。动物实验显示，当细胞感染腺病毒时，埃博拉病毒基因会产生无害蛋白，刺激免疫系统产生埃博拉病毒的抗体。
葛兰素史克发言人确认了这一消息，但拒绝透露实验具体何时开始。（完）
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申