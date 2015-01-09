埃博拉疫苗最后阶段试验将于1月或2月启动--WHO

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦1月8日 - 世界卫生组织（WHO）周四称，实验性埃博拉疫苗最后阶段的试验将于1月或2月在埃博拉疫情肆虐最严重的西非三国启动。
如果试验结果显示有效，相关疫苗将在数月后部署使用。
近90名来自疫苗制造企业、监管机构以及卫生部门的专家汇聚世卫组织总部，评估初步安全试验的数据，同时敲定在利比亚、塞拉利昂及几内亚的第三期临床试验方案。
“据我了解，迄今没有重大安全迹象报告，”世卫组织总干事陈冯富珍（Margaret Chan）在会议开幕词中讲到。路透看到了开幕词的内容。
“我们都希望继续保持这种动力和紧迫感，”她说。“仍有太多的医护工作人员感染病毒，其中有当地人以及来自外国医疗队的医生和护士。”
塞拉利昂卫生部的Samuel Kargbo在日内瓦会议间隙对Reuters Television称，塞拉利昂计划在1月下半月开始进行疫苗试验。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100