世卫组织称利比里亚误报致埃博拉死亡病例骤增

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透日内瓦12月1日 - 世界卫生组织（WHO）表示，利比里亚误报了约1,000例与埃博拉无关的死亡病例，导致世卫组织周末报告的埃博拉疫情死亡病例大增。
根据世卫组织周一公布的最新修正数据，三个疫情最重的国家塞拉利昂、几内亚和利比里亚三国的死亡人数为5,987人，比之前报告的少了近1,000人。
“利比里亚通报了本国数字，后来又表示这些死亡病例其实与埃博拉无关，但被报告成了我们发布的埃博拉死亡病例的一部分。我们会删除这些数字。这导致全球总死亡人数出现大起大落。”世界卫生组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）对记者称。
周末公布的数字显示，利比里亚埃博拉死亡人数达4,181人，比两天前的3,016人大幅增加。而世卫组织周一公布的最新数据显示，截止到11月28日，利比里亚的埃博拉死亡人数为3,145人，感染者为7,635人。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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