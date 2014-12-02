世卫组织称利比里亚误报致埃博拉死亡病例骤增

路透日内瓦12月1日 - 世界卫生组织（WHO）表示，利比里亚误报了约1,000例与埃博拉无关的死亡病例，导致世卫组织周末报告的埃博拉疫情死亡病例大增。

根据世卫组织周一公布的最新修正数据，三个疫情最重的国家塞拉利昂、几内亚和利比里亚三国的死亡人数为5,987人，比之前报告的少了近1,000人。

“利比里亚通报了本国数字，后来又表示这些死亡病例其实与埃博拉无关，但被报告成了我们发布的埃博拉死亡病例的一部分。我们会删除这些数字。这导致全球总死亡人数出现大起大落。”世界卫生组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）对记者称。

周末公布的数字显示，利比里亚埃博拉死亡人数达4,181人，比两天前的3,016人大幅增加。而世卫组织周一公布的最新数据显示，截止到11月28日，利比里亚的埃博拉死亡人数为3,145人，感染者为7,635人。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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