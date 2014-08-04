世卫组织：埃博拉疫情失控 但仍可被遏制住

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透日内瓦8月1日 - 世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍周五在科纳克里召开的会议上对几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国的总统表示，埃博拉病毒疫情已经失控，但能够被遏制住。
根据WHO提供的文件，陈冯富珍说：“本次会议必须是对疫情爆发作出回应的一次转折点。”
“本次疫情爆发的速度比我们努力实施控制的速度要快。如果情况持续恶化，后果将会是灾难性的：不仅会造成大量人员死亡，而且会造成严重的社会经济影响，并极有可能扩散到其他国家。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：