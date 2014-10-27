埃博拉死亡人数超过4900人 感染病例过万--WHO

路透日内瓦10月25日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）周六称，截至10月23日，八个国家累计出现埃博拉病例10,141例，死亡4,922人。

马里已经出现了埃博拉病例，一名2岁大的女童周五死于埃博拉。科特迪瓦如今也面临威胁，该国与几内亚及利比里亚接壤的边境地区实际上已经有了感染病例。

世卫组织称，西非三国几内亚、利比里亚和塞拉利昂的埃博拉病例及死亡人数占上述病例总数及死亡人数的大部分，这三国的埃博拉病例为10,114例，死亡4,912人。

出现埃博拉病例的国家还包括尼日利亚、塞内加尔、西班牙、美国及马里。

世卫组织称，可能从12月开始在西非试验埃博拉疫苗，试验时间较预期提前一个月，到明年中期时可用的埃博拉疫苗应当会有数十万剂。

该组织还称，包括科特迪瓦在内的15个非洲国家，出现埃博拉输入病例的风险最高。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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