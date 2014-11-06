世卫组织将埃博拉死亡人数下修至4818人

路透日内瓦11月5日（记者 Tom Miles） - 世界卫生组织（WHO）周三称，利比里亚埃博拉新增病例减少，塞拉利昂的新增病例仍在攀升，几内亚的情况趋于稳定。

上述三国在过去21天报告出现埃博拉病例1,828例，其中塞拉利昂的新增病例占64%，利比里亚占22%，几内亚占14%。

世卫组织连续第二周下调埃博拉造成的累计死亡人数，其中塞拉利昂报告的死亡人数比上周五公布的数字减少440人，利比里亚的死亡人数增加284人，几内亚的死亡人数多了23人。

该组织称，数据源的变化导致了此次下修。该组织之前是将患者数据库和各国卫生部门及世卫组织办公室提供的国家报告结合在一起，但现在已经改为完全基于国家报告的方式。

世卫组织最新报告显示，截止11月2日，埃博拉病例达到13,042例，其中死亡4,818人，上周五报告的死亡人数为4,951人。但该组织重申，由于埃博拉病例被低报，这样的数据比实际情况相比依然过低。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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