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时事要闻 | 2014年 12月 25日 星期四 09:16 BJT

世卫称西非三国埃博拉死亡人数升至7573人

路透日内瓦12月24日 - 世界卫生组织周三称，西非三国的埃博拉确诊病例达到19,463人，其中死亡人数已升至7,573人。

据世卫组织最新数据，塞拉利昂的埃博拉病例人数最多，为9,004人；利比里亚的埃博拉死亡人数最高，为3,384人。几内亚是受埃博拉疫情影响第三严重的国家。

协助发现埃博拉病毒的科学家Peter Piot称，此次埃博拉危机可能将持续至2015年底。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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