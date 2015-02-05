世卫称西非三国埃博拉新增病例今年首次上升

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透日内瓦2月4日 - 世界卫生组织周三称，西非三国报告的每周新增病例今年首次上升。
世卫称在截至2月1日的一周中，确诊病例共计124例，其中塞拉利昂出现80例，几内亚有39例，而利比里亚仅有5例。
“西非三国的埃博拉新增病例今年都首次出现上升，”世卫在最新报告中称。
该组织并称，社区对援助人员的抵制，几内亚埃博拉疫情范围的扩大以及塞拉利昂的大范围传播令结束埃博拉疫情面临“严重挑战”。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
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路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。