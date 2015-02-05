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时事要闻 | 2015年 2月 5日 星期四 14:28 BJT

世卫称西非三国埃博拉新增病例今年首次上升

路透日内瓦2月4日 - 世界卫生组织周三称，西非三国报告的每周新增病例今年首次上升。

世卫称在截至2月1日的一周中，确诊病例共计124例，其中塞拉利昂出现80例，几内亚有39例，而利比里亚仅有5例。

“西非三国的埃博拉新增病例今年都首次出现上升，”世卫在最新报告中称。

该组织并称，社区对援助人员的抵制，几内亚埃博拉疫情范围的扩大以及塞拉利昂的大范围传播令结束埃博拉疫情面临“严重挑战”。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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