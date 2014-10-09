WHO：埃博拉疫情依然在西非三国肆虐

路透日内瓦10月8日 - 世界卫生组织(WHO)周三表示，截止到10月5日，此次埃博拉疫情已造成8,033人感染，其中3,879人死亡，且没有证据显示西非的埃博拉疫情已经得到控制。

世卫称，利比里亚的疫情持续恶化，该国迄今已有2,210人死亡，在过去三周的每周中，首都蒙罗维亚都新增200个疑似病例，且埃博拉病毒三周来首次再次出现在大角山地区(Grand Cape Mount District)。

利比里亚报告的新增病例人数下降可能不是真的，有可能是因为分身乏术的工作人员没能记录准确数据。

WHO表示，由于报告的新增病例普遍低于实际数字以及在获得数据方面存在深层次问题，很难评估漏报数据的情况。

在塞拉利昂，过去7-8周内，首都弗里敦和周边三个地区均出现病例的激增，目前该国记录的埃博拉死亡病例为879人。

WHO表示，利比里亚罗发(Lofa)地区以及塞拉利昂Kailahun和Kenema两地区埃博拉病例的减少似乎是真的。

WHO称，邻国已被告知做好疫情越境的准备，靠近科特迪瓦的几内亚Lola地区已报告首次出现三例病例。

WHO发布的更新数据中还包括尼日利亚出现的8例死亡病例和20例病例，以及塞内加尔和美国各出现的一例病例。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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