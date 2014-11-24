埃博拉死亡人数增至5459人--WHO

路透日内瓦11月21日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，截止11月18日，八个国家确诊的埃博拉病例为15,351例，死亡5,459人。

数据显示，自上一次周三发布数据以来，新增埃博拉病例106例，死亡人数增加39人。

“几内亚、利比里亚和塞拉利昂的传播情况依然严峻，”世卫组织称。这三国是埃博拉疫情最严重的国家。

世卫组织还称，马里已知的6例埃博拉病例全都死亡，接触过患者的327人正在该国首都巴马科接受观察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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