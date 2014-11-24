埃博拉死亡人数增至5459人--WHO

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透日内瓦11月21日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，截止11月18日，八个国家确诊的埃博拉病例为15,351例，死亡5,459人。
数据显示，自上一次周三发布数据以来，新增埃博拉病例106例，死亡人数增加39人。
“几内亚、利比里亚和塞拉利昂的传播情况依然严峻，”世卫组织称。这三国是埃博拉疫情最严重的国家。
世卫组织还称，马里已知的6例埃博拉病例全都死亡，接触过患者的327人正在该国首都巴马科接受观察。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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