几内亚新发现两例埃博拉病例--世卫组织

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透日内瓦10月16日 - 世界卫生组织周五称，几内亚新发现两例埃博拉病例。之前两周西非地区没有新确认的埃博拉病例。
世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）在日内瓦的新闻发布会上称，其中一个病例位于福雷卡里亚（Forecariah），似与之前已知的一个感染链存在关联，另一个病例位于几内亚首都科纳克里。
若一个地区连续42天无新的埃博拉病例，则该地区的埃博拉疫情被视为已经结束。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。