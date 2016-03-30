世卫组织宣布西非埃博拉疫情不再是突发公共卫生事件

路透日内瓦3月29日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）周二称，西非的埃博拉疫情不再对国际公共卫生构成威胁。这一持续近20个月、导致约1.13万人死亡的突发公共卫生事件宣告结束。

世卫组织总干事陈冯富珍接受了独立专家委员会的上述建议。该独立专家委员会还建议解除影响几内亚、利比里亚及塞拉利昂的旅行和贸易限制。

“西非的埃博拉疫情不再是国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。”陈冯富珍在世卫组织总部的新闻简布会上称。

“但必须保持高度警惕并具备应对能力，以确保这些国家有能力防范埃博拉感染，并能快速发现和应对未来的再次暴发。”陈冯富珍说。

世卫组织专家Bruce Aylward博士称，仍有约1,000名世卫组织专家在几内亚、利比里亚及塞拉利昂，帮助检测任何可能出现的病例，在整个2016年乃至到2017年都将保持这一计划。（完）