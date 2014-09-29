WHO称明年1月或小范围试用埃博拉病毒疫苗

标题新闻：通用汽车委内瑞拉厂以简讯解雇2,700人，此前该厂遭法院下令没收资产后已中止业务
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透日内瓦9月26日 - 世界卫生组织(WHO)周五表示，他们预计明年年初将在西非开始小规模试用两种实验性埃博拉疫苗，同时，输入幸存者的血液或许是治愈该病的最大希望。
WHO的一名高级官员称，WHO正联手制药公司和监管机构，加快将各种抗击埃博拉病毒的可能疗法投入使用。埃博拉病毒目前无药可治，自3月份疫情爆发以来，埃博拉病毒已在西非造成6,574人感染，其中至少3091人死亡。
WHO助理总干事基尼(Marie Paule Kieny)表示，葛兰素史克已在美国和英国对其疫苗进行临床试验，下周将开始在马里试验，而NewLink 的疫苗试验将在美国和德国开始。
基尼在日内瓦的新闻发布会上表示：“如果一切顺利，我们或许会在明年年初（1月份），开始在被感染国家使用部分疫苗。我们要明确一点，这不会是大规模的疫苗接种，因为可以获得的疫苗数量有限。”
但她强调，疫苗尚处于实验性阶段，还不能证明对埃博拉病毒起作用：“它们在猴子身上的反映不错，但猴子不是人类。”
“我们可能依然会面临一种情况，就是疫苗可能对于人类不安全，或者不会对人类起到保护作用。所以我们需要非常谨慎。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨
路透新加坡4月25日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $52.56 支撑 $51.59/$50.93 棕榈油 - 阻力 2,542/2,574 马币(林吉特 ) 支撑 2,507/2,477 马币 西德克萨斯中质油(W $50.04 支撑 $48.88/$48.60 TI) 现货金 - 支撑 $1,265/$1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,592