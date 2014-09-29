WHO称明年1月或小范围试用埃博拉病毒疫苗

路透日内瓦9月26日 - 世界卫生组织(WHO)周五表示，他们预计明年年初将在西非开始小规模试用两种实验性埃博拉疫苗，同时，输入幸存者的血液或许是治愈该病的最大希望。

WHO的一名高级官员称，WHO正联手制药公司和监管机构，加快将各种抗击埃博拉病毒的可能疗法投入使用。埃博拉病毒目前无药可治，自3月份疫情爆发以来，埃博拉病毒已在西非造成6,574人感染，其中至少3091人死亡。

WHO助理总干事基尼(Marie Paule Kieny)表示，葛兰素史克已在美国和英国对其疫苗进行临床试验，下周将开始在马里试验，而NewLink 的疫苗试验将在美国和德国开始。

基尼在日内瓦的新闻发布会上表示：“如果一切顺利，我们或许会在明年年初（1月份），开始在被感染国家使用部分疫苗。我们要明确一点，这不会是大规模的疫苗接种，因为可以获得的疫苗数量有限。”

但她强调，疫苗尚处于实验性阶段，还不能证明对埃博拉病毒起作用：“它们在猴子身上的反映不错，但猴子不是人类。”

“我们可能依然会面临一种情况，就是疫苗可能对于人类不安全，或者不会对人类起到保护作用。所以我们需要非常谨慎。”（完）