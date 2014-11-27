世卫组织：埃博拉感染者已接近1.6万人，塞拉利昂疫情严峻

港报财经评论：季绩有惊喜，寻顶未肯停--信报4月27日
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月26日 - 世界卫生组织周三表示，截止到11月23日，几内亚等八国报告的埃博拉病毒致死病例已经增至5,689人，感染者升至15,935人。
世卫组织在最新情况通报中称，过去一周，几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国报告了600个新增病例，几乎占了新增病例的全部，除15个死亡病例之外其他新增死亡患者也都来自这三个疫情最重的国家。
该组织称，“塞拉利昂自疫情发生以来报告的病例总数将很快超过利比里亚的报告总数。”这两个国家已经报告的埃博拉感染病例数分别为6,599例和7,168例。
世卫组织表示，埃博拉病毒在塞拉利昂的传播仍很密集，尤其是在西部和北部地区，首都弗里敦仍是疫情最严重的地区。
塞拉利昂在抗击埃博拉疫情方面落后于西非邻国几内亚和利比里亚，周三向美国求助，请求美国派遣军队帮助减灾。
“利比里亚和塞拉利昂报告接受隔离的患者不足70%，且各地区的情况也都不同，”世卫组织称。
世卫组织指出，为了控制疫情不再进一步蔓延，病患必须接受隔离，目标是到明年1月1日，埃博拉患者要全部接受隔离。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 9.9 9.8 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差31.05 0800 意大利制造业企业信心指数 4月 107.0 107.1 消费者信心指数 107.5 107.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差17.2 0900 欧元区企业景气指数