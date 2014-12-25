世卫称西非三国埃博拉死亡人数升至7,573人

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月24日 - 世界卫生组织周三称，西非三国的埃博拉确诊病例达到19,463人，其中死亡人数已升至7,573人。
据世卫组织最新数据，塞拉利昂的埃博拉病例人数最多，为9,004人；利比里亚的埃博拉死亡人数最高，为3,384人。几内亚是受埃博拉疫情影响第三严重的国家。
协助发现埃博拉病毒的科学家Peter Piot称，此次埃博拉危机可能将持续至2015年底。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编