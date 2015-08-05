世卫组织称埃博拉病例明显减少，但风险犹存

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦8月4日 - 世界卫生组织（WHO）周二称，过去一周里，几内亚和塞拉利昂分别报告一起埃博拉病例，这令实现年底前结束这场致命疫情的目标近在咫尺，但是风险依然存在。

世卫组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）称，密切监控和追踪埃博拉患者的接触者仍是至关重要的。在8月雨季，这些工作尤其具有挑战性。

根据世卫组织，在截止到7月26日的一周里，上述两国出现七个确诊病例，这是截至当时过去一年里的最低发病率。

“过去四周里，（每周）病例从30例到25例到七例，过去一周降至两例。该进展是真实的，”艾尔沃德在记者会上表示。

利比里亚上月再现埃博拉病例，该国5月曾正式宣布已经消灭埃博拉病毒，但是艾尔沃德指出，“（疫情）似乎已经被阻止，不过仍处于初期阶段。”

他强调，这三国需要继续保持警惕，这也令迅速消灭疫情的希望蒙阴。

“今年结束埃博拉疫情传播是一个现实的目标，”他指出。“从现在到实现目标仍面临很多挑战，最艰巨的一个挑战便是8月的雨季；要记住，去年疫情就在8月爆发。”（完）