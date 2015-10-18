几内亚新发现两例埃博拉病例--世卫组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦10月16日 - 世界卫生组织周五称，几内亚新发现两例埃博拉病例。之前两周西非地区没有新确认的埃博拉病例。

世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）在日内瓦的新闻发布会上称，其中一个病例位于福雷卡里亚（Forecariah），似与之前已知的一个感染链存在关联，另一个病例位于几内亚首都科纳克里。