几内亚新发现两例埃博拉病例--世卫组织

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦10月16日 - 世界卫生组织周五称，几内亚新发现两例埃博拉病例。之前两周西非地区没有新确认的埃博拉病例。
世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）在日内瓦的新闻发布会上称，其中一个病例位于福雷卡里亚（Forecariah），似与之前已知的一个感染链存在关联，另一个病例位于几内亚首都科纳克里。
若一个地区连续42天无新的埃博拉病例，则该地区的埃博拉疫情被视为已经结束。（完）
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