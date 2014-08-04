世卫组织：埃博拉疫情失控，但仍可被遏制住

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦8月1日 - 世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍周五在科纳克里召开的会议上对几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国的总统表示，埃博拉病毒疫情已经失控，但能够被遏制住。

根据WHO提供的文件，陈冯富珍说：“本次会议必须是对疫情爆发作出回应的一次转折点。”

“本次疫情爆发的速度比我们努力实施控制的速度要快。如果情况持续恶化，后果将会是灾难性的：不仅会造成大量人员死亡，而且会造成严重的社会经济影响，并极有可能扩散到其他国家。”（完）