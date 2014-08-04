世卫组织：埃博拉疫情失控，但仍可被遏制住

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦8月1日 - 世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍周五在科纳克里召开的会议上对几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国的总统表示，埃博拉病毒疫情已经失控，但能够被遏制住。
根据WHO提供的文件，陈冯富珍说：“本次会议必须是对疫情爆发作出回应的一次转折点。”
“本次疫情爆发的速度比我们努力实施控制的速度要快。如果情况持续恶化，后果将会是灾难性的：不仅会造成大量人员死亡，而且会造成严重的社会经济影响，并极有可能扩散到其他国家。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。