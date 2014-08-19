埃博拉病毒感染国必须筛查所有离境人群--WHO

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦8月18日 - 世界卫生组织(WHO)周一表示，受到埃博拉病毒影响的各国政府应在国际机场、港口和主要过境处筛查离境的乘客，阻止任何有感染病毒迹象的人出行。

WHO重申，在飞机上感染埃博拉病毒的风险很小，因为被感染的人通常病情很重以致无法出行。对于受影响国家（几内亚、利比里亚和塞拉利昂）的出行者，感染风险也很低。

WHO在声明中表示，无需发布范围更广的旅行或贸易限制。

“我们要求受影响国对所有在国际机场、港口和大型地面过境处的人进行离境检查，筛查与可能感染埃博拉病毒出现症状类似的发热性疾病。任何与埃博拉病毒症状相符的人都不准出境，除了医疗后送的情况。”

WHO称，如果出行者已经在出现埃博拉病例的地区，那么他/她应该在出现早期病症(发热、头疼、咽喉疼痛、腹泻、呕吐等)的时候就应寻求医疗救治。WHO指出：“早期治疗能改进预后。”

WHO表示，那些没有出现埃博拉病例的国家必须即刻强化其检测和遏制病情的能力，但并未建议对抵达的乘客进行积极筛查。

WHO发言人Gregory Hartl对路透表示：“如果各国在前线进行筛查，这会更好。”（完）