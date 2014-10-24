世卫称相信埃博拉未在非洲广泛蔓延

路透日内瓦/伦敦10月23日（记者 Stephanie Nebehay/Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周四称，仍在努力让新增埃博拉感染率放缓，但“比较有信心”在西非三国肆虐的埃博拉疫情没有蔓延到周边邻国。

当被问及像几内亚比绍、马里、科特迪瓦这样的国家可能已有埃博拉传入，但尚不知情或没有报告时，世卫组织助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）表示，他认为这不太可能。

“我认为，我们还没有看到埃博拉广泛传播到周边邻国，目前对此还是比较有信心的，”福田敬二在日内瓦的新闻发布会上说。

“所有人对此都很担心，但我们认为目前没有出现这种情况。我们认为基本上很难隐瞒疫情。”

世卫组织上周称，将派专家组前往马里和科特迪瓦检查他们的准备情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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