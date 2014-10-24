世卫称相信埃博拉未在非洲广泛蔓延

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透日内瓦/伦敦10月23日（记者 Stephanie Nebehay/Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周四称，仍在努力让新增埃博拉感染率放缓，但“比较有信心”在西非三国肆虐的埃博拉疫情没有蔓延到周边邻国。
当被问及像几内亚比绍、马里、科特迪瓦这样的国家可能已有埃博拉传入，但尚不知情或没有报告时，世卫组织助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）表示，他认为这不太可能。
“我认为，我们还没有看到埃博拉广泛传播到周边邻国，目前对此还是比较有信心的，”福田敬二在日内瓦的新闻发布会上说。
“所有人对此都很担心，但我们认为目前没有出现这种情况。我们认为基本上很难隐瞒疫情。”
世卫组织上周称，将派专家组前往马里和科特迪瓦检查他们的准备情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”