世卫组织称相信埃博拉未在非洲广泛蔓延

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/伦敦10月23日 - 世界卫生组织（WHO）周四称，仍在努力让新增埃博拉感染率放缓，但“比较有信心”在西非三国肆虐的埃博拉疫情没有蔓延到周边邻国。
当被问及像几内亚比绍、马里、科特迪瓦这样的国家可能已有埃博拉传入，但尚不知情或没有报告时，世卫组织助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）表示，他认为这不太可能。
“我认为，我们还没有看到埃博拉广泛传播到周边邻国，目前对此还是比较有信心的，”福田敬二在日内瓦的新闻发布会上说。
“所有人对此都很担心，但我们认为目前没有出现这种情况。我们认为基本上很难隐瞒疫情。”
世卫组织上周称，将派专家组前往马里和科特迪瓦检查他们的准备情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6