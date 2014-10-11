WHO称埃博拉疫情已造成4033人死亡

中国检察机关对原国家统计局局长王保安涉嫌受贿案提起公诉
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透日内瓦10月10日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，截至10月8日，七个国家共报告8,399例埃博拉感染病例，死亡人数上升到4,033人。
其中利比里亚死亡人数2,316人，塞拉利昂930人，几内亚778人，尼日利亚8人，美国1人。西班牙和塞内加尔各报告1例感染病例，无死亡病例。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。