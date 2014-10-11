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时事要闻 | 2014年 10月 11日 星期六 10:21 BJT

WHO称埃博拉疫情已造成4033人死亡

路透日内瓦10月10日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，截至10月8日，七个国家共报告8,399例埃博拉感染病例，死亡人数上升到4,033人。

其中利比里亚死亡人数2,316人，塞拉利昂930人，几内亚778人，尼日利亚8人，美国1人。西班牙和塞内加尔各报告1例感染病例，无死亡病例。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍

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