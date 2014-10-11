WHO称埃博拉疫情已造成4033人死亡

欧股业绩：爱立信第一季营业亏损123亿瑞典克朗，预估为亏损120亿
路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信周二报告称，第一季营业亏损略微高于预期，2016年的行业趋势和移动宽带业务组合在2017年料将持续。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦10月10日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，截至10月8日，七个国家共报告8,399例埃博拉感染病例，死亡人数上升到4,033人。
其中利比里亚死亡人数2,316人，塞拉利昂930人，几内亚778人，尼日利亚8人，美国1人。西班牙和塞内加尔各报告1例感染病例，无死亡病例。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信周二报告称，第一季营业亏损略微高于预期，2016年的行业趋势和移动宽带业务组合在2017年料将持续。
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京4月25日 - 以下是中国海关公布的3月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 95,555,413 11.49 81.73 270,881,794 12.22 原产地 澳大利亚 58,946,397 7.53 80.31 166,302,838 10.83 巴西 19,118,584 8.24 90.67 55,570,097 3.82 南非 3,981,459 -9.73 82.47 11,350,566