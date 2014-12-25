世卫称西非三国埃博拉死亡人数升至7573人

世界卫生组织周三称，西非三国的埃博拉确诊病例达到19,463人，其中死亡人数已升至7,573人。据世卫组织最新数据，塞拉利昂的埃博拉病例人数最多，为9,004人；利比里亚的埃博拉死亡人数最高，为3,384人。几内亚是受埃博拉疫情影响第三严重的国家。路透