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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 25日 星期四 12:58 BJT

世卫称西非三国埃博拉死亡人数升至7573人

世界卫生组织周三称，西非三国的埃博拉确诊病例达到19,463人，其中死亡人数已升至7,573人。据世卫组织最新数据，塞拉利昂的埃博拉病例人数最多，为9,004人；利比里亚的埃博拉死亡人数最高，为3,384人。几内亚是受埃博拉疫情影响第三严重的国家。路透
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