专访：世行行长称必须从源头阻止埃博拉疫情

路透华盛顿10月16日（记者 Anna Yukhananov） - 世界银行行长金墉周四称，关闭边境以阻止埃博拉疫情肆虐的国家的民众，并非阻止埃博拉疫情的“有效策略”。

金墉在路透气候变化峰会上称，结束埃博拉危机的唯一办法是，阻止疫情在利比里亚、塞拉利昂和几内亚这三个疫情最严重的国家扩散。

“所有这些讨论都关乎关闭边境……这就像你身处一间着火的房子，在你的房间里，你开始在门下堵上湿毛巾，以防烟冒进来，”金墉说。

“这并非有效的策略，我们得回去把火扑灭，”他说。“要么把火扑灭，要么火势蔓延：情况就是这样。”

“如果担心演变成关闭边境，我们就无法保持警觉，”金墉说。

金墉称，美国的医院可以提高有效性来阻止埃博拉扩散，但不可能阻止与埃博拉有接触的人的旅游活动，特别是在西班牙目前也出现埃博拉病例的情况下。

“继续将重心放在正确应对上，是阻止越来越多的病例出现的关键，”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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