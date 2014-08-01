埃博拉疫情死者增至729人 塞拉利昂宣布进入紧急状态

路透弗里敦7月31日（记者 Umaru Fofana） - 塞拉利昂宣布进入紧急状态，并召集军队隔离埃博拉病毒感染者，继邻国利比里亚之后开始实施疫情管制。埃博拉疫情在西非已经导致729人死亡。

世界卫生组织（WTO）周五将在几内亚与相关受灾国家召开会议，并表示将设立应对计划，资金价值1亿美元。WHO正在与捐助方以及国际机构进行紧急磋商，向疫区派遣更多医疗人员及提供更多资源。

WHO周四报告称，在截至7月27日的四天里，在几内亚、利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚新增57例埃博拉病毒患者死亡病例，总计死亡人数由此增至729人。WHO称，埃博拉病毒患者已经超过1,300人。

“埃博拉病毒爆发的规模及其造成的持续威胁，要求WHO和几内亚、利比里亚及塞拉利昂对最新情况作出回应，需要增加更多资源，”WHO总干事陈冯富珍表示。

塞拉利昂总统科罗马周三晚间发表讲话，宣布了一系列紧急举措，紧急状态初定持续60-90天。

“塞拉利昂面临一场大仗。失败不是选项，”他说道。

科罗马表示，他将在周五的会议上与利比里亚及几内亚的领导人商讨应对这场疫情的方法。

埃博拉病毒感染者及其死亡人数增长已经引起国际社会的关切，并导致该地区薄弱的卫生设施更加捉襟见肘。

美国负责非洲事务的高级外交官Linda Thomas-Greenfield表示，美国正在向几内亚、塞拉利昂和利比里亚提供物资和技术援助。

美国疾病控制与预防中心（CDC）周四发布了旅行建议，要求避免非必要的赴几内亚、塞拉利昂和利比里亚的旅行，希望以此控制埃博拉疫情的扩散。

但是，国际航空运输协会(IATA)表示，世界卫生组织(WHO)没有建议因埃博拉病毒爆发而作出旅行限制或关闭边境，并称若埃博拉病毒患者乘坐飞机，同机其他乘客被传染的风险低。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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