世卫组织称埃博拉病例明显减少 但风险犹存

世界卫生组织（WHO）周二称，过去一周里，几内亚和塞拉利昂分别报告一起埃博拉病例，这令实现年底前结束这场致命疫情的目标近在咫尺，但是风险依然存在。世卫组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）称，密切监控和追踪埃博拉患者的接触者仍是至关重要的。在8月雨季，这些工作尤其具有挑战性。路透