西式快餐增加新加坡人患心脏疾病机率--研究

路透7月23日电---发表在《循环》（Circulation）杂志上的一项国际研究显示，即使是生活方式相对健康的新加坡人，如果经常吃汉堡、薯条和其他美式快餐，也会面临更高的患糖尿病的风险，死於心脏疾病的机率也会上升。但是吃面条或饺子等亚洲快餐却不存在这样的问题。

随着全球化的推进，美式快餐在东亚和东南亚盛行。该研究的对象是超过6万名拥有中国血统的新加坡人。

“很多文化欢迎（西方快餐），因为这是他们经济发展的一个标志，”该研究领头人、来自明尼苏达大学公共卫生学院的Andrew Odegaard表示。

“尽管从文化角度看这是件好事，但从健康角度看，可能要付出代价。”

研究对象在1990年代接受采访，随後接受了约10年的跟踪。研究开始时，受访者年龄在45-74岁之间。在研究进行的这段时间里，1,397人死於心脏疾病，2,252人患上了2型糖尿病。

研究人员发现，每周吃两次快餐或更多的人，患上糖尿病的机率比不吃或很少吃快餐的人高27%，死於心脏疾病的机率高56%。

受访者中每周吃四次或更多西式快餐的人有811名，他们死於心脏疾病的风险上升80%。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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