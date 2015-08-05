过早当爸中年死亡风险更高--研究

路透纽约8月4日 （记者 Patricia Reaney） - 20岁出头就首为人父的年轻爸爸们可能有照顾宝宝们的精力和灵活性，但一项新研究表明，过早当爸可能给自己之后的生活带来风险。

芬兰研究者们的研究表明，在25岁前当爸的人中年死亡概率更高。

“相比平均在25、26岁时当爸的男性，这些在22岁之前当爸的男性中年死亡概率明显更高，”赫尔辛基大学博士Elina Einio说道。

尽管该研究并未探究年轻爸爸们死亡风险更高的可能诱因，但Einio称，意外怀孕、早婚以及为人父带来的心理和经济压力可能扮演了一些角色。

“我们的研究发现证明，有必要对正在疲于应对家庭生活需求的年轻父亲们提供支持，以倡导良好健康行为和增进未来健康，”Einio说道，该研究发表于《流行病学和社区卫生杂志》。

研究人员发现，22岁前当爸的男性中年死亡风险比25或者26岁首次当爸的男性高26%。

相比更晚首次当爸的男性，年轻爸爸们中年死亡风险高14%。相比25或者26岁当爸的年轻男性，30到44岁当爸的男性早死风险降低了25%。

研究人员们对1,124名兄弟的研究也得出了类似的结论。相比25或者26岁当爸的兄弟，22岁前当爸的男性早死概率高73%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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