研究发现成年人“感冒”多数并非流感

路透伦敦3月4日 - 科学研究发现，成年人平均每10年仅患两次流感。这意味着每年导致数以百万人请病假的感冒咳嗽是其他病毒在作祟。

进行这项研究的科学家称，调查结果将深化人们的认识，譬如病毒如何传播、哪些人感染风险最高及如何研发和部署疫苗进行防治。

“我们发现成年人患流感的机率远低于一些人所想的那样。儿童和青少年较易感染，可能是因为他们与更多人有交集，”伦敦帝国理工学院参与该研究的Steven Riley说道。

研究团队分析了采集自华南志愿者的血样，检测受试者对1968-2009年间流行的九种不同流感病毒的抗体水平。

研究者们发现，儿童平均每两年感染一次流感，而随着年龄增长，患病频率下降。

研究者们表示，“貌似流感的病症”常常是由鼻病毒和冠状病毒等其他病毒引起，令人们难以知晓是否真的患上了流感。

除了评估流感感染频率之外，这个由英国、美国和中国的研究人员组成的团队也开发了一个数学模型，评估对流感的免疫力如何随人们遇到不同病毒株而改变。

“我们的研究是要分析个体在人的一生中，随着感染流感的次数增加，免疫力如何增强，”Adam Kucharski表示。Adam Kucharski此前在帝国理工学院参加此项研究，现在伦敦卫生与热带医学院工作。

“这有助我们理解人类作为一个整体的流感易感性，以及新型季节性流感病毒在人群中的流行性。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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