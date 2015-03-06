研究发现成年人“感冒”多数并非流感

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月4日 - 科学研究发现，成年人平均每10年仅患两次流感。这意味着每年导致数以百万人请病假的感冒咳嗽是其他病毒在作祟。
进行这项研究的科学家称，调查结果将深化人们的认识，譬如病毒如何传播、哪些人感染风险最高及如何研发和部署疫苗进行防治。
“我们发现成年人患流感的机率远低于一些人所想的那样。儿童和青少年较易感染，可能是因为他们与更多人有交集，”伦敦帝国理工学院参与该研究的Steven Riley说道。
研究团队分析了采集自华南志愿者的血样，检测受试者对1968-2009年间流行的九种不同流感病毒的抗体水平。
研究者们发现，儿童平均每两年感染一次流感，而随着年龄增长，患病频率下降。
研究者们表示，“貌似流感的病症”常常是由鼻病毒和冠状病毒等其他病毒引起，令人们难以知晓是否真的患上了流感。
除了评估流感感染频率之外，这个由英国、美国和中国的研究人员组成的团队也开发了一个数学模型，评估对流感的免疫力如何随人们遇到不同病毒株而改变。
“我们的研究是要分析个体在人的一生中，随着感染流感的次数增加，免疫力如何增强，”Adam Kucharski表示。Adam Kucharski此前在帝国理工学院参加此项研究，现在伦敦卫生与热带医学院工作。
“这有助我们理解人类作为一个整体的流感易感性，以及新型季节性流感病毒在人群中的流行性。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证