分析：健康饮食点燃行业并购热潮 食品和医药业界限渐模糊

图为雀巢产品包装上的雀巢公司标识。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦4月21日 - “保健食品”业的繁荣为未来一连串的交易埋下伏笔，食品和医药企业都要争夺这一市场的主导权。该市场规模到2018年时料达2,800亿美元。

肥胖症多发，加上大量关注健康的科技产品涌现，例如记录运动和热量摄入的便携设备和应用软件，鼓励消费者吃的更健康。现在，益生菌酸奶等产品生产企业做广告宣传有利肠道健康，含有Omega-3脂肪酸的饼干企业则宣传有助改善大脑和心脏功能，这些企业的产品需求也大幅提高。

“演变成企业并购战只是时间问题，”毕马威会计师事务所在周二公布的一份报告中预估。

银行业者称，食品和医药企业都在向保健品进军，因为这两个行业的界限日渐模糊。

“并购的空间已成熟，我认为会出现更多(并购)，”位于北卡罗来纳州的并购咨询公司Bourne的董事总经理Jeremy Johnson称。

Bourne Partners预计，食品公司可能会主动出击，希望利用保健品来丰富其业务，而受到专利到期和生物技术药物崛起冲击的医药企业则寻求剥离业务。其预计2018年这个市场规模将达到2,800亿美元，比2011年高出一倍。

迄今为止并购活动的规模相对较小，不过步伐正在加快。Bourne数据显示，2014年有185宗牵涉未上市和上市保健食品公司的并购案，高于2011年的95宗。

“这是一个呈现出浓厚兴趣的行业，可能会出现许多交易，”一位消费行业的银行家说，并称许多较小型的公司都在寻求与更大的业者达成交易，以帮助自身接触到潜在客户群。

保健食品的概念出现在1989年，尽管已经不是新事物了，但毕马威的生命科学部门主管Chris Stirling仍认为，目前对健康的关注将催生更多并购，因企业寻求开发利用已得到提高的消费者意识。

“医药公司的消费者部门将必须认真研究这个领域，”他说，“他们需要追赶潮流。”

**技能互补**

两个行业的公司均能为并购带来相当的专业技能，但也需要从对方行业汲取特定技能。

食品公司非常精于低成本供应，但是面对大众饮食习惯转变以及残酷的零售商价格战，又希望产品既能有特色又能享受溢价。

药品公司则具备深入的研究专长和对监管流程的深刻理解，这些都是食品制造商所无法企及的。与此同时，许多药品公司都选择维持强劲的消费者保健业务，以抵消其药物研究方面的固有风险。

食品领域近期已出现数项相关交易，包括亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)2月收购一家无麸质和无过敏原零食生产商，以及好时(Hershey)(HSY.N)1月购并一家高蛋白肉类零食生产商。

但是在将食品和药品业务结合在一起运营方面，目前还没有哪家大型食品公司能与雀巢NESN.VX媲美。

2011年，雀巢成立雀巢健康科学公司，专门投资生产针对新陈代谢紊乱人群的饮料、以及用于老年痴呆症患者饮食管理的医疗食品等产品的公司。

去年末，雀巢对该部门进行了重整，以更好专注于消费者护理、医疗营养和新型食疗营养。

雀巢首席执行官薄凯(Paul Bulcke)上周表示，该部门目前处于“非常好的状态，能引领营养治疗的研发，从而改变普通人、病人和医疗保健专业人士管理健康的方式”。

“对于雀巢而言，这是充满希望和乐趣的新机会，”薄凯在公司年度股东大会上表示。

在医药领域，知名大型企业，比如葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)、雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)、辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)等，全都已经拥有营养品牌和膳食补充产品，从而能够跟随保健营养品市场的发展而拓展更广泛的业务范围。

联合博姿(Alliance Boots)在去年11月宣布收购蛋白粉与营养棒生产商PhD Nutrition的行动，帮助人们对未来的市场发展获得了一丝感知认识。联合博姿在2014年12月与沃尔格林(Walgreens)合并，形成沃尔格林联合博姿集团。(完)

(编译 李爽/王洋/刘秀红/高琦 审校 王丽鑫/王兴亚/白云/杜明霞)

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