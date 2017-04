食品标签清楚易懂或有助于选择健康食品--研究

路透1月24日 - 美国食品药物管理局(FDA)的一项研究显示,清楚标明整包食品热量和营养总数、而非部分的不同食品标签,可能有助于消费者选择更健康的食品。

FDA的研究人员发现,当标签清楚呈现了整包装食品的相关数据,或者分别标注了单份食品及整包食品的数据时,消费者在挑选薯片和冻肉等食品时最喜欢参照这类数据,对多种食品的是否健康做出对比。他们的研究结果发表在《营养学和饮食营养学杂志》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)上。

他们指出,这样在消费者食用时,就无需按具体每份的热量和营养数据来乘以每包中的产品数量来计算食品的营养成分。

“我觉得,消费者解读食品标签真的很困难,”南卡罗来纳大学的营养学研究员马斯森(Eric Matheson)说。

“上面的信息太多了,”马斯森补充说。马斯森没有参与上述研究。

研究人员警告称,尚不清楚更清楚的营养成分标注会否改变消费者购买或食用食物时的选择,也不清楚FDA是否会调整食品标签规则。

但科罗拉多州立大学的营销研究员摩尔(Gina Mohr)称,有了这样一个按份量列出每份食品营养成分的系统,将有助于让解读食品标签变得简单化。

“对于消费者而言,让食品信息更可能的透明化十分重要,”她说道。(完)

编译:侯雪苹 发稿:王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。