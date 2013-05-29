中国科学家研发出手足口病疫苗

路透伦敦5月28日（记者 Kate Kelland） - 中国科学家已研发出针对肠道病毒EV71的疫苗，该病毒常引起儿童手足口病。

该疫苗由北京微谷生物医药有限公司研发，主要针对手足口病高发的亚太地区。

EV71病毒最早发现于1969年，曾在世界各地引发过大规模的手足口病疫情，受影响的多为儿童。

世界卫生组织（WHO）称，每隔几年世界上不同地区就会爆发手足口病疫情，但最近几年该疫情多出现在亚洲。

迄今，尚未有预防EV71病毒的有效疫苗。但研究人员周二在《柳叶刀》杂志发表试验数据称，北京微谷生物医药有限公司研发的该EV71灭活疫苗可对手足口病起到90%的预防作用，在接种后的至少12个月内保护率达到80.4%。

中国研究人员称，该疫苗不仅安全且耐受性好，疫苗组和安慰剂组之间的不良事件的频率相似。

但他们警告称，尚无证据显示该疫苗对柯萨奇病毒A16型有预防作用。柯萨奇病毒A16型也是常见的一种引发手足口病的病毒。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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