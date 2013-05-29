中国科学家研发出手足口病疫苗

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月28日 - 中国科学家已研发出针对肠道病毒EV71的疫苗，该病毒常引起儿童手足口病。
该疫苗由北京微谷生物医药有限公司研发，主要针对手足口病高发的亚太地区。
EV71病毒最早发现于1969年，曾在世界各地引发过大规模的手足口病疫情，受影响的多为儿童。
世界卫生组织（WHO）称，每隔几年世界上不同地区就会爆发手足口病疫情，但最近几年该疫情多出现在亚洲。
迄今，尚未有预防EV71病毒的有效疫苗。但研究人员周二在《柳叶刀》杂志发表试验数据称，北京微谷生物医药有限公司研发的该EV71灭活疫苗可对手足口病起到90%的预防作用，在接种后的至少12个月内保护率达到80.4%。
中国研究人员称，该疫苗不仅安全且耐受性好，疫苗组和安慰剂组之间的不良事件的频率相似。
但他们警告称，尚无证据显示该疫苗对柯萨奇病毒A16型有预防作用。柯萨奇病毒A16型也是常见的一种引发手足口病的病毒。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。