人类寿命延长 但生命质量下降

路透伦敦12月13日 - 人类在抑制致命传染病方面取得重大进展，因此人类寿命延长了，但与此同时，伴随的健康问题反而更多了，有的问题导致长期病痛、残疾以及精神痛苦。

这是一项长达五年的科学研究的结果，对人类健康状况做出了全面的评估。研究人员将此称为“强烈的讽刺”。

华盛顿大学的健康指标和评估研究所（IHME）领导了此项研究。研究发现，由于越来越多的人身患疾病或伤病，给各国造成沉重的经济和社会负担。

研究还发现，在死亡和疾病根源的排名中，营养不良的排名下降，暴饮暴食则取而代之。抽烟和酗酒则分别为第二和第三大健康风险，仅排于高血压之后。

2010年，全球有超过300万起死亡病例源于超重，是营养不良导致死亡人数的三倍多。

伦敦帝国学院的伊扎提（Majid Ezzati）是此项研究负责人之一，他说：“现在跟20年前不同了，当时人们是不够吃，现在是吃得太多，而且吃太多不健康的食品，导致健康问题，即使在发展中国家也是如此。”

但现在的主要健康问题不会导致死亡，而是让人生病。人们现在寿命长了，但健康问题反而更多了，导致疼痛、行动不便，或影响视力、听力和思维能力。

健康指标和评估研究所负责人穆雷（Christopher Murray）：“看看路上的人，很少有人健康状况非常好的，因为随着年龄老去，积累的健康问题越来越多。”

此项系统研究汇集了来自50个国家、302个机构的480名研究人员，是比尔盖茨夫妇基金会资助的项目。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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