世卫称高血压和糖尿病等慢性病蔓延至贫困地区

路透伦敦5月16日电(记者 Kate Kelland)---世界卫生组织(WHO)周三公布的健康数据显示，随着非洲等较较贫困地区生活方式和饮食习惯发生变化，糖尿病、心脏病等慢性疾病已从发达国家蔓延到较贫困地区。

WHO的数据显示，全世界三分之一的成年人患有高血压，而非洲某些国家有近半数成年人口受到高血压影响。死於中风和心脏病的人中约半数源於高血压。

WHO在其年度全球健康报告中称，全球十分之一的成年人罹患糖尿病。糖尿病的治疗成本极高，且患者极易罹患心脏病、肾衰竭和失明。

报告称，全球糖尿病平均发病率约为10%，一些太平洋岛国有高达三分之一的人罹患糖尿病。

糖尿病、心脏病和癌症等慢性疾病往往被认为主要影响富裕国家的民众，因其高脂肪饮食、喝酒及抽烟是主要的健康风险。

但WHO表示，现在，由这些疾病导致的死亡案例中，约80%发生在中低收入国家。

WHO总干事陈冯富珍(Margaret Chan)在声明中表示：“该报告进一步证明，引发心脏病等其他慢性疾病的症状大幅增加，尤其是在中低收入国家。”

“在一些非洲国家，有多达一半成年人患有高血压。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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