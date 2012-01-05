减肥手术降低心血管病死亡率--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透1月5日电---瑞典研究发现，肥胖者进行减肥手术後，心脏病或中风发病率和死亡率降低。
瑞典4,000多名肥胖者参与了调查，他们分别在500家外科诊所和医疗中心接受治疗。研究结果发表在《美国医学会期刊》上。
1987年到2001年间，上述肥胖人群中，有一半人选择进行减肥手术（大多是胃间隔手术），另一半人接受常规护理，包括调整生活方式的建议等。
该研究的首席研究员、哥德堡大学的Lars Sjostrom写道："与普通护理相比，减肥手术能降低肥胖成年人心血管疾病死亡率和发病率。"
研究人员对肥胖患者平均进行了10多年的跟踪调查，了解其中有多少人心脏病发作或中风。
上述研究并未证明，减肥手术能降低心脏病患病风险，一些专家称，减肥手术的利弊仍存诸多疑问。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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