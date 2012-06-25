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寰宇花絮 | 2012年 6月 25日 星期一 10:22 BJT

B型肝炎疫苗能提供25年保护--研究

路透6月21日电---台湾一项针对数千人的研究显示，B型肝炎（乙肝）疫苗看似能提供25年保护，暗示并不需要加强性注射。

台湾从1984年开始对婴儿进行强制性B型肝炎疫苗注射。这项研究发表在《肝病学杂志》上。

“对全体婴儿注射疫苗能够提供长期的保护。”研究主编、国立台湾大学的倪衍玄称。

研究人员发现，2009年，研究涉及的25岁以下人群患B型肝炎的机率低於26-30岁人群，因後者出生时还没进行全面强制性B型肝炎疫苗注射。

“疫苗对年轻人的作用很明显。”倪衍玄表示。

在研究中，倪衍玄和他的同事们记录了超过3,300位年纪在30岁以下的人。（完）

编译：李富强 发稿：

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