减肥手术位居克里夫兰医学中心最佳医学创新榜首

路透10月31日电(记者 Debra Sherman)---克里夫兰医学中心周三表示，2013年的最佳医学创新包括一个杏仁大小、可植入口腔缓解头痛的装置，以及一个形似吹风机、可用来检测皮肤癌的手持扫描仪。

该医学中心2013年的最佳医学创新名单，还包括治疗晚期前列腺癌的新药以及乳房X光检查技术。

但位於榜单首位的却是一种旧法新用的治疗手段。该医学中心的医生和研究人员认为，减肥手术是明年的最佳医学创新，不是因为它能有效减肥，而是因为该手术可控制二型糖尿病。

多年来，减肥外科医生注意到，减肥手术常常可以使肥胖患者摆脱二型糖尿病的困扰。

克里夫兰医学中心减肥与代谢研究所的Philip Schauer主导了关於这一现象的一项研究，结果於今年早些时候发表在《新英格兰医学期刊》(New England Journal of Medicine)上。

克里夫兰医学中心首席健康官Michael Roizen在采访中表示：“减肥手术的问世已经有段时间了。它当选最佳医学创新的原因在於医疗保险扩大了它的保障范围……很多其他私人保险公司也开始将减肥手术纳入投保范围，因而该手术得到了更大程度的普及。”

他说，保险商将该手术纳入投保范围的标准得以扩大，因其对控制二型糖尿病的作用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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