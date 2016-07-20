美国反垄断官员将提起诉讼阻止Anthem和安泰收购交易--消息

路透纽约7月19日 - 一位知情人士向路透称，美国反垄断官员将提起诉讼，阻止两件他们已调查了一年的大型健康保险业交易，分别是Anthem Inc (ANTM.N)收购信诺集团(CI.N)，以及安泰(AET.N)收购Humana Inc (HUM.N)。

反垄断官员一直担心，国内最大的几家保险商合并将提高产品价格。Anthem和安泰已表示，上述交易将为公司带来规模效应，从而能为消费者节省更多成本，有益于消费者。

知情人士补充道，美国司法部可能将在下周末前宣布决定。

Anthem、信诺集团和安泰拒绝置评。目前无法立即联系到Humana和美国司法部置评。

Leerink Partners分析师Ana Gupte在研究报告中称，她预计这几家企业将对司法部发起挑战， 但Anthem和信诺集团成功的机率渺茫。

事实上，一位知情人士本月稍早曾向路透称，安泰准备向司法部发起挑战。

Gupte还指出，如果交易最终流产，她预计Humana和信诺集团将利用手中雄厚的现金回购股票或者进行小型收购交易；WellCare Health Plans (WCG.N)、Molina Healthcare Inc (MOH.N)和Centene Corp (CNC.N)可能将成为目标，不过其中只有WellCare可能会持开放态度。

彭博最先报导美国司法部已决定最早在本周提起诉讼，阻止这些交易。(完)