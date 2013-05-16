全球人口平均预期寿命继续上升--WHO

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透日内瓦5月15日（记者 Tom Miles） - 世界卫生组织（WHO）周三发布年度世界卫生统计报告称，人类的寿命目前比以往任何时候都要长，且全球人口的平均预期寿命明显上升的这种趋势无放缓迹象。
“全球人口的平均预期寿命已从1990年的64岁上升至2011年的70岁，这是非常明显的幅度，”世卫组织负责死亡和疾病负担的协调员马塞斯（Colin Mathers）说道。
“这意味着，过去20年，预期寿命平均每天增加8个小时。”
2011年，全球女性出生时的平均预期寿命为72岁，男性为68岁；年龄到60岁后，男性预计可再活19年，女性预计可再活21年，均较1990年时延长两年。
过去10年儿童死亡率明显下降，中国和印度人口的平均预期寿命延长，是平均预期寿命延长的主要原因。中国和印度人口的平均预期寿命均较1990年延长七年。
自1990年以来，朝鲜、南非、莱索托、津巴布韦及利比亚人口的平均预期寿命下降。1990年为联合国千年发展目标（Millennium Development Goals）的基线。
其他国家和地区人口的平均预期寿命均有改善或是至少保持不变。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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