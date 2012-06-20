老人服用维生素D＋钙可延寿--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透6月18日电---据多项调查研究，研究人员称老年人服用维生素D和钙补充剂可能延寿。
研究人员在《临床内分泌学期刊》（Journal of Clinical Endocrinology）上撰文称，服用这些补充剂的老人在三年时间里的死亡机率比服用安慰剂的老人低9%。而只服用维生素D对死亡率没有影响。
三年期间的死亡机率下降9%看似很小，但主要研究员Lars Rejnmark表示，效果至少与降低胆固醇的斯达汀类药物和血压药相当。
“在我看来，老年人的死亡机率下降9%是非常重要的，”丹麦奥胡斯大学副教授Rejnmark在邮件中写道。
“除了戒烟外，已知的能够让死亡机率下降这麽多的方法并不多。”
Rejnmark和他的同事参考了八个临床试验的结果。这些试验涵盖超过7万老人，大部分为女性。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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